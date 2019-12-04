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 В Сумской области с начала года к газу подключили 225 объектов

В 2019 году в Сумской области к газораспределительной системе подключено 225 объектов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Сумыгаз" сообщает БизнесЦензор.

Газоснабжение подведено к 207 частным домам, 5 многоэтажкам и 13 предприятиям. Наибольшее количество присоединений выполнено в Сумах - 57 объектов.

"В целом в течение года специалисты центров обслуживания клиентов приняли 228 заявлений на присоединение к газовым сетям. К началу декабря уже осуществлено подключение 225 объектов. Традиционно, больше всего обращений получаем в областном центре - Сумах", - отмечает начальник управления клиентского сервиса АО "Сумыгаз" Эдуард Онищенко.

Принцип работы клиентского сервиса - помочь заказчику с подведением газа. На первом этапе газификации лицу нужно подать заявление в Центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист и заключить договор. Дальнейший процесс координируется менеджерами компании.

На сегодня услуга доступна всем жителям Сумщины. В каждом отделении АО "Сумыгаз" по этому направлению работают менеджеры по работе с клиентами. Стоимость стандартного присоединения к газовым сетям определяется регулятором.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163338
 
 
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