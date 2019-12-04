 Дефицит текущего счета платежного баланса Украины может опуститься ниже 3% ВВП, – НБУ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Несмотря на рост экономики, дефицит текущего счета уменьшается: в прошлом году был 3,2%, в этом году, мы ожидаем, будет менее 3%", - сказал он на Ukrainian Wealth Management Forum, организованном Институтом Адама Смита в Киеве 3-4 декабря.

Комментируя существенное укрепление курса гривни в текущем году, Чурий отметил, что такая тенденция обусловлена рыночными факторами. "Мы считаем, что курс должен соответствовать рыночным реалиям, и как раз сегодня это происходит. Идет большой приток капитала на украинский рынок", - пояснил он.

Сравнивая темпы укрепления гривни с национальными валютами соседних стран, замглавы НБУ сказал, что более высокая динамика укрепления курса гривни обусловлена тем, что ранее украинская экономика была значительно недоинвестирована по сравнению с экономиками стран-соседей, а в текущем году ситуация кардинально изменилась.

"В случае если реформы будут идти тем путем, который наметили правительство и президент, мы будем иметь значительное увеличение инвестиций. Были озвучены планы Кабмина по привлечению инвестиций в размере $50 млрд на протяжении пяти лет - можете представить, какое влияние привлечение таких инвестиций может оказать на ситуацию с курсом гривни", - добавил Чурий.

Как сообщалось, по данным НБУ, за январь - октябрь 2019 дефицит текущего счета составил $3,4 млрд (2,8% от ВВП) по сравнению с $4,1 млрд (3,9% от ВВП) за 10 месяцев 2018 года.