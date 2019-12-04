 Госгеонедр презентует в Лондоне три украинских углеводородных участка

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госгеонедр сообщает БизнесЦензор.

Road-show пройдет по трем углеводородным участкам, выставленным на конкурс по разработке на основании соглашения о разделе продукции. Это Ахтырский, Груневский и Ичнянский участки.

Конкурсы по Груневскому (Сумская и Полтавская обл.), Ахтырскому (Сумская, Полтавская и Харьковская обл.), Ичнянскому (Черниговская обл.) углеводородным участкам были объявлены в начале августа 2019 года.

Изначально планировалось, что заявки на участие будут приниматься в течение трех месяцев. Однако в октябре правительство приняло решение о продлении срока приема документов.

Площадь Груневского участка составляет 1,083 тыс. кв. км, Ахтырского – 672 кв. км, Ичнянского – 2,086 тыс. кв. км. Согласно условиям конкурсной документации, утвержденным в конце 2018 года, по первому и второму участку, победители должны будут в течение первого этапа геологоразведочных работ (первые пять лет) обеспечить бурение не менее двух разведочных скважин и проведение 3D-сейсмики. Участник, одержавший победу в конкурсе по третьему участку, – бурение не менее трех скважин и проведение 3D-сейсмики.

Минимальный объем инвестиций по Груневскому и Ахтырскому участкам составляет по 500 млн грн, по Ичнянскому – 900 млн грн.

Срок действия СРП – 50 лет. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема, максимальная доля компенсационной продукции, за счет которой инвестору будут возмещены его расходы, равна 70% общего объема производства (до полного возмещения расходов инвестора).