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 Украинцы за месяц купили наличной валюты на $58 миллионов больше, чем продали

Объем покупки населением наличной валюты в ноябре 2019 года превысил объем продажи на эквивалент $58,4 млн, сообщил Национальный банк Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно его данным, в ноябре по сравнению с октябрем украинцы сократили покупку валюты на 8,7% - до эквивалента $1,374 млрд и уменьшили продажу на 6,9% - до эквивалента $1,316 млрд.

Как сообщалось, в октябре украинцы купили валюты на $91,5 млн больше, чем продали, вернувшись к показателям июля-августа, тогда как в сентябре ситуация была обратной – объем продажи наличной валюты превысил объем ее покупки на $88,8 млн.

Однако из-за того, что в начале этого года объем продажи валюты превышал объемы ее покупки, в целом за 11 месяцев население купило валюты всего на $4,7 млн больше, чем продало.

Нацбанк также уточняет, что сальдо купли/продажи украинцами непосредственно долларов США уже традиционно для последних месяцев превышает сальдо в целом купли/продажи иностранной валюты: в ноябре оно составило $82,9 млн по сравнению со $135,8 млн в октябре. Объем покупки долларов в минувшем месяце сократились на 8,3% – до $1,058 млрд, а продажи – на 4,2%, до $0,976 млрд.

По данным НБУ, клиенты банков в ноябре продали безналичной валюты на $874,6 млн больше, чем купили, тогда как в октябре этот показатель составил $303,8 млн. Это произошло из-за роста объем продажи на 10,4% – до $6,541 млрд при увеличении объемов покупки всего на 0,9% – до $5,716 млрд.

В результате НБУ в ноябре выкупил на рынке в резервы $897,8 млн, тогда как месяцем ранее его чистая покупка составила $193,9 млн. Курс гривни за минувший месяц укрепился с 24,9954 грн/$1 до 24,0356 грн/$1.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163298
 
 
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Огромные минуса по внешней торговле, НБУ сократил резервы, народ купил валюты больше чем продал, МВФ культурно послало, но доллар падает - ЗЕэкономика млять.
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чи не з прівата виводить нарід? ща ще й ціни більше зростуть під новорічні від святих слуг,жріть те
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