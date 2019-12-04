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 "Укрзализныця" назначила 19 дополнительных поездов на праздники

На зимние праздники АО "Укрзализныця" назначила 19 дополнительных поездов и продолжила маршруты 7 поездов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании сообщает БизнесЦензор.

"Всего в зимние праздники "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов", - сообщает компания.

Дополнительные поезда назначены по маршрутам из Киева во Львов, Ковель, Ворохту, Жмеринку, Одессу, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Винницу, Николаев. Также долнительные поезда назначены на маршруты Покровск – Харьков, из Львова в Одессу, Днепр и Ужгород, из Черкасс в Шостку, из Харькова в Запорожье.

Продлены маршруты поездов Запорожье-Киев до Чопа, Кривой Рог – Киев – до Ужгорода, Днепр – Киев до Львова, Ивано-Франковск – Киев до Днепра, Львов – Киев до Днепра, Сумы – Киев до Винницы, Одессы – Львов до Ужгорода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163294
 
 
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