 Huawei полностью заменила компоненты из США в своих смартфонах

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Ранее, до введения против китайской компании американских санкций, Huawei в производстве использовала компоненты американских производителей Qorvo, Skywork и Broadcom. Сейчас их заменили на китайскиую Hisense и японскую Murata.

В отчете говорится о том, что компании удалось полностью заменить детали в базовых станциях 5G и в смартфоне Mate 30 Pro.

Пока единственным продуктом с произведенным в США компонентом остался смартфон с операционной системой Android OS от Google. В ближайшее время Huawei планирует заменить это ПО на собственное — HarmonyOS.

В мае текущего 2019 года против Huawei были наложены санкции США.