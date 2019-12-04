 Ларри Пейдж и Сергей Брин отказались от управления Google

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet.

"Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время уходить",— говорится в совместном заявлении основателей корпорации.

Пейдж, который занимал пост генерального директора Alphabet, и Брин, который был президентом Alphabet, останутся в совете директоров компании.

Пичаи возглавляет Google более четырех лет. В последние месяцы Ларри Пейдж и Сергей Брин отсутствовали на мероприятиях компании, отмечает AP.

Согласно представленной, отчетности, показатели холдинга Alphabet в 2018 году по многим параметрам оказались выше прогнозов большинства аналитиков. Компания отчиталась о значительном росте доходов и об увеличении в два с половиной раза чистой прибыли за год.