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Все про:Google (354) Alphabet (24)

 Ларри Пейдж и Сергей Брин отказались от управления Google

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи останется на своем посту, а также станет генеральным директором Alphabet.

"Сегодня, в 2019 году, если бы компания была человеком, это был бы молодой человек в возрасте 21 года, и пришло время уходить",— говорится в совместном заявлении основателей корпорации.

Пейдж, который занимал пост генерального директора Alphabet, и Брин, который был президентом Alphabet, останутся в совете директоров компании.

Пичаи возглавляет Google более четырех лет. В последние месяцы Ларри Пейдж и Сергей Брин отсутствовали на мероприятиях компании, отмечает AP.

Согласно представленной, отчетности, показатели холдинга Alphabet в 2018 году по многим параметрам оказались выше прогнозов большинства аналитиков. Компания отчиталась о значительном росте доходов и об увеличении в два с половиной раза чистой прибыли за год.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163278
 
 
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