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 Hyundai направит $52 миллиарда на развитие электрокаров

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor в период с 2020 по 2025 год планирует инвестировать в общей сложности 61,1 триллиона вон (52 миллиарда долларов) в развитие производства электромобилей, сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цель новой программы состоит в том, чтобы к 2030 году представить как можно больше электромобилей на ключевых рынках, таких как Корея, США, Китай и Европа, а к 2035 году наладить поставки в развивающиеся рынки, такие как Индия и Бразилия. К 2025 году Hyundai планирует продавать 670 тысяч электромобилей в год.

В частности, 41,1 триллионн вон (34 миллиарда долларов) будет выделено непосредственно на продукт и капитальные вложения для повышения конкурентоспособности, а примерно 20 триллионов вон (16 миллиардов долларов) будет направлено на развитие технологий, включая электрификацию, автономное вождение, искусственный интеллект, робототехнику.

Также компания объявила, что планирует к 2025 году повысить коэффициент операционной прибыли до 8% по сравнению с предыдущей целью в 7% к 2022 году.

Hyundai Motor Company была создана в 1967 году, с 1999 года входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group. Штаб-квартира расположена в Сеуле. Компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире; выпускает легковые автомобили, грузовики и автобусы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163275
 
 
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