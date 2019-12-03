 Рада учла предложения Заленского в законе о взыскании незаконных субсидий

Как передает БизнесЦензор, за принятие законопроекта №1231 в целом с предложениями главы государства проголосовали 248 народных депутатов.

Как пояснил перед голосованием представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, при принятии закона возникла несогласованность в нескольких его пунктах, из-за чего Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции могло потерять доступ к реестрам недвижимости и юрлиц. В связи с этим предложено внести технические правки в закон.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский в начале ноября ветировал принятый Верховной Радой закон о верификации и мониторинге государственных выплат.

Напомним, Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" 17 октября.

Целью закона в пояснительной записке указано повышение адресности государственных выплат, содействие развитию системы социального обеспечения, а также обеспечение эффективного использования бюджетных средств.

Законом определяется, что "верификация – комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и которая влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных".

Действие закона распространяется на пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Ответственность за организацию верификации соцвыплат возлагается на Министерство финансов. При этом предусмотрено, что верификация выплат будет осуществляться в специальной информационно-аналитической платформе.

В случае выявления при осуществлении верификации расхождений данных получателя выплат в различных источниках информации орган, осуществляющий верификацию, должен информировать субъектов предоставления информации о выявленных фактах таких разногласий.

"В случае выявления недостоверной информации, на основании которой была назначена, начислена и/или осуществлена государственная выплата, органы, осуществляющие государственные выплаты, будут направлять таким реципиентам требование о возврате неправомерно или излишне полученной государственной выплаты", – отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, будет иметь доступ к персональным данным, информации из автоматизированных информационных систем, реестров, в том числе информации с ограниченным доступом, к данным о банковских счетах получателей помощи и р движении средств по ним, а также будет вправе осуществлять меры по возврату или взысканию сумм неправомерно полученных государственных выплат.