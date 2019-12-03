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 Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова на следующей неделе, – Криклий (обновлено)

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании уже на следующей неделе.

Об этом заявил Криклий в комментарии Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его увольнения", – заявил Криклий.

Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

"Ждем, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", –  отметил министр.

В свою очередь Кравцов заявил, что сам инициировал рассмотрение вопроса эффективности его работы на должности главы правления "Укрзализныци" набсоветом компании.

"Мы инициируем внеочередной отчет топ-менеджмента перед наблюдательным советом. По его результатам руководство компании будет готово к любому решению со стороны наблюдательного совета, но подчеркну: все должно быть исключительно в рамках процедуры", – написал глава компании на своей странице в сети Facebook.

Кравцов подчеркнул, что вопросы назначения руководителя "Укрзализныци", оценка его работы и увольнения относятся к компетенции исключительно членов наблюдательного совета компании.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163231
 
 
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