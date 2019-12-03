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Все про:Госдепартамент США (33) Россия (4252) санкции (1302)

 Степень эффективности санкций против России определить трудно, – Госдеп США

Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции.

Об этом заявил замгоссекретаря США Дэвид Хейл на слушаниях в сенатском комитете, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они дают сдерживающий эффект", - сказал Хейл, добавив при этом, что оценить то, как санкции повлияли на российскую внешнюю политику, сложно. 

При этом Хейл отметил, что зачастую угроза санкций - более действенный инструмент, чем непосредственное их введение.

В свою очередь сенатор Рэнд Пол призвал провести исследование, чтобы определить, действенны ли ограничительные меры против России. По словам Пола, американские ограничительные меры часто не помогают Вашингтону достигать своих внешнеполитических целей.

"А санкции остаются в силе в течение десятилетий", - добавил Пол.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163226
 
 
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