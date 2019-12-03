 "Нафтогаз" поставит новому оператору ГТС газ на 6,5 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщениям в системе ProZorro, в течение ноября НАК должен передать ОГТСУ 362,4 млн кубометров газа, в декабре – 297,6 млн кубометров.

Договоры заключены 28 ноября в рамках переговорной процедуры, при этом оплата за газ будет осуществлена на протяжении 122 дней, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем его передачи.

Ранее, 30 октября, ОГТСУ и "Нафтогаз" заключили договор на поставку 296 млн кубометров газа на общую сумму 1 млрд 978,464 млн грн (с НДС) с его передачей в октябре, с вышеуказанной послеоплатой на протяжении 122 дней.

Как сообщалось, правительство 18 сентября 2019 года обновило план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором газотранспортной системы будет ОГТСУ, которое в настоящее время является 100% "дочкой" "Укртрансгаза". Правительство определило, что ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин уже передал в управление Министерству финансов. Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.