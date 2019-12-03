 Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для малого бизнеса. ВИДЕО

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передат БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

"Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся". Первый этап - доступные кредиты для собственного дела для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес", - сказал Зеленский.

По его словам, программа предусматривает кредит в сумме 1,5 млн грн сроком на 5 лет по ставкам 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места.

Кредит будет выдаваться по ставке 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает рабочие места.

В то же время при приеме нового работника за каждого сотрудника ставка будет снижаться на 0,5%.

Кредит по ставке 9% будет предусмотрен для тех, кто имеет выручку от 25 млн до 50 млн грн и хочет расширить собственное дело.

Зеленский также отметил, что в ближайшее время будет обнародована более детальная информация об условиях и механизмах программы.