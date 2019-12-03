 Минфин впервые разместил облигации в долларах по ставке ниже 4% годовых

Об этом свидетельствуют данные Минфина о результатах проведенного аукциона по продаже государственных ценных бумаг, передает БизнесЦензор.

Министерство финансов на аукционе предложило номинированные в гривне государственные облигации со сроком обращения 3 месяцев, 3 года, а также ценные бумаги номинированные в иностранной валюте со сроком обращения 1,2 и 2 года.

В том числе 3,31 млрд грн поступило от размещения трехлетних гривневых ОВГЗ, 55,35 млн грн – от продажи трехмесячных гривневых облигаций. От продажи номинированных в долларах США ОВГЗ сроком обращения 2 года поступило $35,6 млн, сроком обращения 14 месяцев – $18,83 млн.

Как отмечает пресс-служба Минфина, по итогам проведенных аукционов Украинн впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах под ставку менее 4%.

"Благодаря эффективной политике Министерства финансов по управлению государственным долгом, средневзвешенная доходность 1,2-летних ОВГЗ номинированных в долларах США, по итогам аукциона составила 3,88% (снижена на 362 базисных пунктов)", – подчеркивают в министерстве.

При этом средневзвешенная доходность двухлетних долларовых бумаг, по сравнению с предыдущим аукционом практически не изменилась и составила 4,08%.

Стоимость заимствований в национальной валюте продолжила падать. Средневзвешенная доходность 3-месячных государственных облигаций составила 13,06% (снижение на 89 б.п.), а 3-летних – 12,38% (снижение на 69 б.п.).