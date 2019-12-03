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 Рада одобрила создание единых юрлиц для таможни и налоговой

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины в связи с проведением административной реформы".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2318-1 в первом чтении проголосовали 272 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, документом предусмотрено согласование положений законодательных актов Украины в связи с проведением реформы таможенных и налоговых органов.

В частности, законопроектом предлагается ввести новый формат деятельности Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы как единых юридических лиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

При этом предусмотрены нормы о возможности делегирования руководителем центрального органа исполнительной власти отдельных полномочий руководителю территориального органа, как обособленного подразделения.

Также предложено определить особенности оплаты труда государственных служащих новых таможенной и налоговой служб и их территориальных органов.

Законопроектом также предусматривается внести изменения в ряд законодательных актов Украины относительно уточнения некоторых особенностей полномочий налоговых органов, Пенсионного фонда по сбору и учета единого взноса и тому подобное.

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Как сообщалось, накануне глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов анонсировал официальный запуск нового органа на следующей неделе.

Кабинет министров 2 октября утвердил региональную структуру новой Таможенной службы, сократив количество таможен с 26 до 16.

В целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года.

Напомним, 18 декабря 2018 года Кабинет министров принял решение об образовании Государственной налоговой (ГНС) и Государственной таможенной служб (ГТС) путем реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения. 6 марта 2019 года правительство утвердило положение о ГНС и ГТС.

Кабинет министров Украины 5 июля 2019 года назначил Максима Нефьодова председателем Государственной таможенной службы, с 15 июля он приступил к исполнению своих обязанностей

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163203
 
 
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Ха! Каждая таможня была отдельным юрлицом? Красиво жыть не запретишь!
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