 В Германии задержали беглого нардепа Онищенко (обновлено)

Об этом сообщают "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый) со ссылкой на два независимых источника в различных правоохранительных органах, передает БизнесЦензор.

Дальше немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители.

Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна.

По данным источников издания, в ожидании назначения суда сам Онищенко находится под стражей.

Адвокат бывшего депутата Олег Ищенко отметил, что не готов комментировать информацию о задержании бывшего депутата.

Позднее в пресс-службе антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердили информацию о задержании экс-нардепа, передает Интерфакс-Украина.

"Онищенко задержан в Германии, решается вопрос его экстрадиции", – сообщили в пресс-службе САП.

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Как сообщалось, в ноябре директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что бывшего народного депутата Александра Онищенко, скрывающего от следствия в Испании, должны экстрадировать в Украину в декабре 2019 года.

В то же время сам Онищенко заявил, что решение о его экстрадиции может быть реализовано только с согласия Кабинета министров Испании.

Напомним, 25 июля 2019 года в аэропорту "Борисполь"была задержана мать Онищенко Инесса Кадырова, которую депутат использовал в организации своих газовых схем. 1 августа Соломенский районный суд Киева избрал для нее меру пресечения в виде личного обязательства.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

По версии следствия, Александр Онищенко причастен к хищению более 1,6 млрд грн с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более чем 740 млн грн.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.