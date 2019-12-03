 Рада внесла изменения в Налоговый кодекс для создания нового оператора ГТС

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2359-1 во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проголосовали 328 народных депутата.

В частности, законом освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость операции по передаче государственного имущества для обеспечения транспортировки природного газа магистральными газопроводами и деятельности оператора газотранспортной системы на баланс нового оператора ГТС.

Также законом установлены временные особенности налогообложения нового оператора ГТС до 1 января 2022 года.

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Как сообщалось, 15 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации ОГТСУ.

Напомним, Кабинет министров 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором будет ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ, 100% "дочка" АО "Укртрансгаз"), которое с 1 июля 2019 года осуществляет функции по технической эксплуатации ГТС и имеет соответствующий персонал.

ОГТСУ будет передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов. Одновременно государство передаст новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет.

Новый оператор сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года. Новая модель анбандлинга НАК соответствует требованиям Третьего энергопакета, что открывает дорогу для подписания нового транзитного договора в соответствии с европейскими правилами.