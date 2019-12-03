 Рада отложила введение стандарта Евро-6 для автомобилей на 5 лет

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2078-1 за основу проголосовали 360 народных депутатов, предложение сразу де принять документ в целом поддержали 356 избранников.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законом "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" предусмотрено введение экологического стандарта "Евро-6" с 1 января 2020 года.

При этом Украина не имеет обязательств по четким срокам приведения национального законодательства в этой сфере к техническим регламентам Европейского Союза, связанным с выполнением экологического стандарта "Евро-6".

"В связи с этим целесообразно отсрочить введение в действие экологического стандарта "Евро-6", например, до 2025 года. Обеспечив тем самым пополнение автомобильного парка Украины за счет импорта новых автомобилей и автомобилей национального производства с экологическими стандартами "Евро-5", – сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта поясняют, что введение экологического стандарта "Евро-6" с 2020 года все равно не не распространялось бы на импорт подержанных автомобилей.

"Фактически эти нормы будут касаться только импорта новых автомобилей и автомобилей национального производства, что приведет к увеличению их стоимости. Несмотря на низкий уровень продаж новых автомобилей (около 40% процентов первых регистраций в 2018 году), автомобилестроительные предприятия не смогут перейти к освоению выпуска новых моделей автомобилей", – считают авторы документа.