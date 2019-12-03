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 Власть, Транспорт
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 Рада отложила введение стандарта Евро-6 для автомобилей на 5 лет

Верховная Рада приняла закон, которым отложила повышение требования к повышению экологических требований к новым автомобилям до Евро-6 до 1 января 2025 года.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2078-1 за основу проголосовали 360 народных депутатов, предложение сразу де принять документ в целом поддержали 356 избранников.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законом "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" предусмотрено введение экологического стандарта "Евро-6" с 1 января 2020 года.

При этом Украина не имеет обязательств по четким срокам приведения национального законодательства в этой сфере к техническим регламентам Европейского Союза, связанным с выполнением экологического стандарта "Евро-6".

"В связи с этим целесообразно отсрочить введение в действие экологического стандарта "Евро-6", например, до 2025 года. Обеспечив тем самым пополнение автомобильного парка Украины за счет импорта новых автомобилей и автомобилей национального производства с экологическими стандартами "Евро-5", – сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта поясняют, что введение экологического стандарта "Евро-6" с 2020 года все равно не не распространялось бы на импорт подержанных автомобилей.

"Фактически эти нормы будут касаться только импорта новых автомобилей и автомобилей национального производства, что приведет к увеличению их стоимости. Несмотря на низкий уровень продаж новых автомобилей (около 40% процентов первых регистраций в 2018 году), автомобилестроительные предприятия не смогут перейти к освоению выпуска новых моделей автомобилей", – считают авторы документа.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163192
 
 
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У нас бензина Евро-5 нету, машины новые дохнут не проезжая и 50тыщ.км, какой к черту еще стандарт Евро6
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Нету никаких норм Евро6. Все ето сговор нескольких европейских автоконцернов чтобы лохи покупали ихние говномобили, которые уже хуже китайских.
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правильно, нужно дышать ядовитым чадным газом
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE-6

будем покупать старые вонючие развалюхи...так держать.
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У нас сегодня в лучшем случае евро 3,о каком евро 6 речь?
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Лучше бы ввели на продукты питания европейские нормы,народ от еды скоро дохнуть начнет а не от газов.
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