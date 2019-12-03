 Милованов предложил урегулировать работу по гибкому графику

Об этом Милованов сказал во время брифинга о реформировании сферы занятости населения, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Сейчас трудовой договор можно заключать в письменной и устной форме, мы хотим сделать так, чтобы договор был только в письменной форме, чтобы не было недосказанности, что что-то пообещали, а потом не дали", - сказал Милованов.

Министр отметил, что предлагается также разрешить дистанционную работу и гибкий график работы и внедрить требование выплачивать заработную плату исключительно в денежной форме.

"Мы предлагаем в законе четко прописать признаки, являющиеся трудовыми отношениями. Мы отменяем советскую трудовую бюрократию актов. Мы защищаем на уровне закона фундаментальные права работника, также - права бороться за свои права. Будет усиление возможности забастовок", - сказал он.

Также Милованов добавил, что трудовые книжки не отменяются, но вместе с тем будет электронный реестр.

По словам министра, пока неясно, каким образом будут внесены изменения: принятие нескольких отдельных законопроектов или изменений в Трудовой кодекс.

По информации Милованова, также будет разработан отдельный законопроект о профсоюзах, который будет регулировать взаимоотношения с ними.

"Изменения в нормах относительно профсоюзов будут. Но они принимаются, чтобы выровнять права профсоюзов и дать возможность настоящим профсоюзам защищать работников", - отметил министр.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и Верховной Раде обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового кодекса до 1 января 2020 года. В Украине действует Кодекс законов о труде, который был принят еще в 1971 году. По мнению бизнеса, документ устарел и не соответствует современным реалиям.