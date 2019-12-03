 Минцифры будет сотрудничать с белорусской криптобиржей

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Рабочая группа при Министерстве цифровой трансформации с участием экспертов из Currency.com будет заниматься разработкой законопроектов, используя белорусский опыт успешного создания с нуля законодательных актов для регулирования отрасли IT.

"В сфере развития внутреннего IT-рынка Республика Беларусь демонстрирует большие успехи. Чем больше мы изучаем опыт этой страны, тем глубже понимаем, какой большой объем работы выполнен и какие это принесло результаты. Мы рады работать с командой Currency.com ради развития украинского законодательства", – отметил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

Большого успеха в Беларуси получила модель Парка высоких технологий. Это специальная налогово-правовая экосистема, созданная с целью формирования благоприятных условий для разработки в Беларуси программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, способствующих повышению конкурентоспособности национальной экономики. По мнению консультанта наблюдательного совета ПВТ Николая Марковника, такая модель может быть полезной для Украины в процессе стимулирования национального IT-сектора.

"В этом году от Парка ожидается $2 млрд выручки в течение двух лет цифра выросла в 2,5 раза. Налоговый эффект для госбюджета – примерно $350 млн. В Украине эти цифры могут быть в несколько раз выше. Мы рады помочь украинским коллегам в развитии IT законодательства и верим, что развитие новых технологий и экономики знаний является сильным фундаментом для углубления отношений между странами нашего региона и существенный вклад в их независимость", – считает Марковник.