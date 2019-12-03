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Все про:Киев (2315) Кличко (264) парковка (100) эвакуатор (5)

 Власти Киева создадут парк из 100 эвакуаторов для борьбы с неправильной парковкой

В 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц для борьбы с неправильно припаркованными автомобилями.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"В 2020 году для наведения порядка с парковками мы планируем укомплектовать инспекции по парковке, увеличить количество эвакуаторов минимум до 100 единиц, обеспечить круглосуточный режим их работы, внедрить автоматизированную систему контроля оплаты услуг за парковку, перейти на автоматизированную фиксацию нарушений правил остановки, стоянки, парковки авто в режиме фото-видеосъемки", – отметил Кличко.

По словам городского головы, сегодня инспекторы по парковке работают в основном в центральной части города.

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Начиная с июля этого года уже вынесено более 3,5 тысячи постановлений о взыскании за нарушение правил парковки на сумму штрафов почти 1,4 млн грн.

Напомним, с 11 ноября работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельную эвакуацию автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения. Сейчас для этого используется коммунальный и частный транспорт на договорных началах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163169
 
   
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