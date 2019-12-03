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 Продажи коммерческих авто в Украине с начала года снизились на 6%

В ноябре в Украине было зарегистрировано 1007 новых коммерческих автомобилей, что на 10 штук меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Укравтопром, передает БизнесЦензор.

В лидерскую пятерку месяца вошли следующие бренды:

  • на первом месте Renault с результатом 216 зарегистрированных авто. По сравнению с прошлым годом, ноябрьский показатель увеличился на 30%;
  • второе место у Fiat, регистрации которого выросли на 14% относительно ноября 2018 года. Свои первые номера в прошлом месяце получили 142 авто этой марки;
  • регистрации Volkswagen подросли на 2%, до 89 единиц, что позволило этому бренду занять третью строчку рейтинга;
  • на четвертом месте Ford – 81 штука (+4%);
  • на пятом месте Mercedes-Benz, несмотря на то, что ноябрьские регистрации Mercedes-Benz упали на 43% от прошлогоднего результата, - 62 зарегистрированные авто.

Всего с начала года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 10,8 тыс. новых машин, что на 6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163167
 
 
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