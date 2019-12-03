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 Итальянский банк UniCredit сократит каждого десятого сотрудника

Крупнейший итальянский банк UniCredit объявил о планах сократить еще 8 тысяч сотрудников и закрыть еще 500 отделений с целью сокращения расходов.

Как отмечает Reuters, в последние годы UniCredit уже сократил пятую часть персонала и закрыл четверть своих отделений на зрелых рынках, передает БизнесЦензор.

Сейчас UniCredit также пообещал акционерам провести обратный выкуп акций на 2 млрд евро ($2,2 млрд), но предупредил о слабом росте прибыли.

Банк делает ставку на более высокую доходность для акционеров, чтобы поддержать акции. UniCredit планирует за счет дивидендов и программы обратного выкупа вернуть 8 млрд евро акционерам, достигнув коэффициента распределения капитала в 50% в 2023 году.

Как и другие европейские банки, UniCredit сталкивается с отрицательными процентными ставками, которые делают кредитование нерентабельным. В то же время стагнация экономики в Италии и нестабильная политическая ситуация усугубляют проблемы кредитора, сводя на нет годы успешной реструктуризации.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163165
 
 
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