 Приватизация заводов "Укрспирта" может быть завершена до июля 2021 года

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть виденье, что нужно провести приватизацию до 1 июля 2020 года. В правке к закону ко второму чтению обозначено, что он вступает в действие 1 июля 2020 года. После его принятия у нас будет еще год, когда будет действовать запрет на строительство новых заводов, для продажи тех 10-20% заводов, которые останутся неприватизированными", - сказал Высоцкий.

По словам Высоцкого, полностью завершить приватизацию планируется до 1 июля 2021 года.

"Объективно мы оцениваем поступления от приватизации предприятий "Укрспирта" в 2-3 млрд грн", - отметил замминистра.

Сейчас министерство ожидает передачи заводов "Укрспирта" в Фонд госимущества и на рассмотрение и принятие во втором чтении президентского законопроекта №2300.