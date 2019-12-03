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 Кабмин заменил поступления от приватизации на 16 миллиардов ростом долгов

Кабинет министров решил увеличить в 2019 году объем финансирования государственного бюджета за счет привлечения заимствований из-за невыполнения плана поступлений от приватизации.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №1104-р от 27 ноября обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом поручено увеличить поступления госбюджета на 2019 год по коду "Заимствования" на 16,4 млрд грн в связи с уменьшением объема источников финансирования госбюджета по коду "Поступления от приватизации государственного имущества".

Министерству финансов поручено обеспечить согласование увеличения объема заимствований с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а также внести соответствующие изменения в в роспись государственного бюджета.

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Как сообщалось, в декабре 2018 года Кабмин принимал аналогичное решение из-за срыва плана поступлений от приватизации, увеличив заимствования на сумму 18,45 млрд грн.

Согласно государственному бюджету на 2019 год, доходы от приватизации должны были составить 17 млрд грн. По данным Минфина, по итогам трех кварталов поступления от приватизации составили 0,4 млрд грн из предусмотренных в госбюджете на 2019 год 17,1 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163156
 
 
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