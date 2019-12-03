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 Власти Киева планируют запустить электронный ученический билет до конца года. ФОТО

До конца 2019 года стартует пилотный запуск электронных ученических билетов для 35 тыс. учеников общеобразовательных школ Киева. Учащиеся дневной формы обучения получат ученические е-билеты, которые дают право пользоваться льготным проездом в общественном транспорте Киева.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Власти города обеспечит школьников е-билетами бесплатно.

"Дизайн карточки разрабатывала команда "Агентов перемен". В основе дизайна – идея дать возможность школьникам под себя менять карту, взаимодействовать с ней, например, лепить наклейки. Эту идею можно будет развивать и дальше: каждая школа может сделать свой личный набор наклеек и раздать ученикам. Таким образом школа будет продвигать себя среди других заведений, а ученики будут ощущать причастность к школе", - отмечается в сообщении.

Также город планирует делать особые наклейки для отличия учеников, например, за победы в олимпиадах. Информация на обороте сделана максимально контрастной для лучшей читабельности, а дата действия билета выделена, чтобы каждый контролер мог увидеть эту информацию.

Власти Киева планируют запустить электронный ученический билет до конца года 01

Ученические проездные действительны весь период обучения на всех видах транспорта без ограничения количества поездок. В случае необходимости родители смогут проверять перемещение своих детей с ученическим е-билетом через мобильное приложение Kyiv Smart City, который отображает и сохраняет информацию о поездках.

Электронный ученический билет будет многофункциональным.

Власти Киева планируют запустить электронный ученический билет до конца года 02

"Поскольку проездной будет иметь функцию идентификации владельца, он станет электронным ключом ученика к различным сервисам и возможностей. Школьники смогут использовать карточку для бесплатного проезда в общественном транспорте и льготного входа в учреждения культуры. В будущем ученический е-билет будет инструментом для пользования электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и заданиями. Впоследствии с его помощью школьники будут получать обеды в столовых. Таким образом маленькие киевляне будут учиться легко и умело использовать цифровые сервисы для обеспечения своих потребностей и получения услуг", – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Введение ученического е-билета в столице состоится в несколько этапов. В рамках первой волны проекта более 35 тыс. школьников из 10 районов Киева начнут использовать ученический электронный билет. В течение ноября-января будет происходить сбор информации об учениках для изготовления билетов.

В "Личном кабинете киевлянина" будет создан новый раздел, куда родители школьников будут присылать информацию о своих детях. Эти данные получат учебные заведения для проверки и согласования. Школы будут присылать проверенную информацию коммунальному предприятию "ГИВЦ", которое будет заниматься изготовлением электронных ученических билетов. В марте 2020 года в столице планируется выпустить 100% электронных ученических билетов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163153
 
 
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