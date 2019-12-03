 Власти Киева планируют запустить электронный ученический билет до конца года. ФОТО

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Власти города обеспечит школьников е-билетами бесплатно.

"Дизайн карточки разрабатывала команда "Агентов перемен". В основе дизайна – идея дать возможность школьникам под себя менять карту, взаимодействовать с ней, например, лепить наклейки. Эту идею можно будет развивать и дальше: каждая школа может сделать свой личный набор наклеек и раздать ученикам. Таким образом школа будет продвигать себя среди других заведений, а ученики будут ощущать причастность к школе", - отмечается в сообщении.

Также город планирует делать особые наклейки для отличия учеников, например, за победы в олимпиадах. Информация на обороте сделана максимально контрастной для лучшей читабельности, а дата действия билета выделена, чтобы каждый контролер мог увидеть эту информацию.

Ученические проездные действительны весь период обучения на всех видах транспорта без ограничения количества поездок. В случае необходимости родители смогут проверять перемещение своих детей с ученическим е-билетом через мобильное приложение Kyiv Smart City, который отображает и сохраняет информацию о поездках.

Электронный ученический билет будет многофункциональным.

"Поскольку проездной будет иметь функцию идентификации владельца, он станет электронным ключом ученика к различным сервисам и возможностей. Школьники смогут использовать карточку для бесплатного проезда в общественном транспорте и льготного входа в учреждения культуры. В будущем ученический е-билет будет инструментом для пользования электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и заданиями. Впоследствии с его помощью школьники будут получать обеды в столовых. Таким образом маленькие киевляне будут учиться легко и умело использовать цифровые сервисы для обеспечения своих потребностей и получения услуг", – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

Введение ученического е-билета в столице состоится в несколько этапов. В рамках первой волны проекта более 35 тыс. школьников из 10 районов Киева начнут использовать ученический электронный билет. В течение ноября-января будет происходить сбор информации об учениках для изготовления билетов.

В "Личном кабинете киевлянина" будет создан новый раздел, куда родители школьников будут присылать информацию о своих детях. Эти данные получат учебные заведения для проверки и согласования. Школы будут присылать проверенную информацию коммунальному предприятию "ГИВЦ", которое будет заниматься изготовлением электронных ученических билетов. В марте 2020 года в столице планируется выпустить 100% электронных ученических билетов.