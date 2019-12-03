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 "Укртранснафта" продлила договор на транзит российской нефти на 10 лет

"Укртранснафта" и российская "Транснефть" 3 декабря заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которым его действие продлено на десять лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Документ подписали гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в рамках международной конференции "Энергетика в 21 веке" столице Хорватии Загребе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу оператора нефтепроводов Украины.

Подписание документа состоялось в соответствии с решением акционера АО "Укртранснафта" – НАК "Нафтогаз Украины" от 27 ноября 2019 года.

"Кроме пролонгации договора, дополнительное соглашение между АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" актуализирует ряд его положений с учетом текущего состояния изменений на рынке услуг по транспортировке нефти в регионе", – отмечается в сообщении.

При этом в компании подчеркивают, что базовые принципы сотрудничества остались без изменений, в частности такие, как порядок оплаты услуг и механизм взаимодействия на уровне технических служб двух нефтетранспортных операторов.

"Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долгосрочной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов общества транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочное стабильный источник доходов "Укртранснафты", – отмечают в компании.

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Как сообщалось, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" пояснили, что соглашение "Укртранснафты" о транзите нефти российской действует до 31 декабря 2019 года, при этом предусмотрено его автоматическое продление на каждый последующий год, если какая-либо из сторон не сообщит другую о его расторжении с предварительным уведомлением за 6 месяцев.

"Ни одна из сторон не направила уведомление о прекращении, и соглашение о транзите нефти будет продлено автоматически", – заявляли в НАК.

Действующий контракт между "Укртранснафтой" и "Транснефтью" заключен 16 ноября 2004 года. Этим контрактом не определены обязательные фиксированные объемы прокачки нефти. Ставка тарифа по нему определяется допсоглашениями. В 2015-2018 годах она действовала на уровне 8,6 евро за тонну.

В мае глава "Укртранснафты" Николай Гавриленко отмечал, что компания заинтересована в подписании нового 10-летнего транзитного контракта с "Транснефтью" без изменения текущего уровня тарифа.

Напомним, с 1992 по 2001 год ежегодный транзит нефти через Украину составлял 49-53 млн тонн. В 2002 году Россия ввела в эксплуатацию первый маршртут Балтийского нефтепровода мощностью 12 млн тонн в год, а также нефтепровод к порту Новороссийска мощностью 28 млн тонн в год. Следовательно, с 2002 года по 2010 год ежегодный транзит упал до 27-40 млн тонн. В 2011 году был введен в эксплуатацию второй маршрут Балтийского нефтепровода мощностью 25 млн тонн в год и транзит упал до 14-18 млн тонн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163143
 
 
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странно..с нефтью такой вони, как с газом нет...
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ничего странного... нефть почти не пахнет, а понюхать газ и можно умереть...)))
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Да и правда ОЧЕНЬ странно... Почему без шума и криков про агрессивную агрессорскую нефть? Скучно- встретились, подписали допсоглашение на 10 лет и разошлись работать... Неинтересно, короче
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Дійсно, ніхто не свистить "хахли варуют нєфть", нудьга
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Так буде і з русгазом:
https://www.youtube.com/watch?v=7zflhAJ5uRU
і тут: http://ehorussia.com/new/
Хіба що назад під землю русня буде його запихати. Газу - перепропозиція. Сирією відшили трубу із Катару в Європу. Але скраплений газ Катару іде повним ходом.
Цап Царапич ліговський назло мамі вуха відморожує. Цап, одним словом.
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