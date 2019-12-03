 Криклий ожидает от "Укртрансбезопасности" систему взвешивания в движении и е-кабинет перевозчика

Об этом Криклий сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Укртрансбезопасность" должна имеет, во-первых, победить коррупцию, а не "бороться" с ней. Схемы должны быть уничтожены не только через кадровые изменения, но и через максимальную автоматизацию и цифровизация процессов", - написал Криклий.

В частности, он ожидает в ближайшее время полноценно работающую систему взвешивания в движении (автоматического габаритно-весового контроля) в пределах Украины; создание электронного кабинета перевозчика и появление сервисных функций учреждения; налаживание действенного контроля за соблюдением безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов.

Как сообщалось, 25 сентября Кабинет министров на своем заседании уволил Михаила Ноняка с должности председателя "Укртрансбезопасности". 20 ноября правительство назначило на эту должность Александра Погорелого.