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 Криклий ожидает от "Укртрансбезопасности" систему взвешивания в движении и е-кабинет перевозчика

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в ближайшее время ожидает от главы "Укртрансбезопасности" систему взвешивания в движении и е-кабинет перевозчика.

Об этом Криклий сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Укртрансбезопасность" должна имеет, во-первых, победить коррупцию, а не "бороться" с ней. Схемы должны быть уничтожены не только через кадровые изменения, но и через максимальную автоматизацию и цифровизация процессов", - написал Криклий.

В частности, он ожидает в ближайшее время полноценно работающую систему взвешивания в движении (автоматического габаритно-весового контроля) в пределах Украины; создание электронного кабинета перевозчика и появление сервисных функций учреждения; налаживание действенного контроля за соблюдением безопасности пассажирских перевозок и перевозок опасных грузов.

Как сообщалось, 25 сентября Кабинет министров на своем заседании уволил Михаила Ноняка с должности председателя "Укртрансбезопасности". 20 ноября правительство назначило на эту должность Александра Погорелого.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163140
 
 
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