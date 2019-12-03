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Все про:грузы (514) Пивденный (23) порт (700)

 Порт "Южный" увеличил перевалку грузов в ноябре на 12%

С начала 2019 года госстивидор ГП МТП "Южный" перегрузил 13,7 млн тонн грузов, из которых 8,7 млн тонн, или 64,1% от общего объема, – экспортные грузы (руда, чугун, зерновые и продукты их переработки). Импорт коксующегося угля составил 1,47 млн тонн, или 65,9% от общего объема обработки импортных грузов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию порта, передает БизнесЦензор.

В ноябре госсстивидор порта "Пивденный" обработал 1,32 млн тонн грузов. Этот результат превысил плановые показатели на 320 тыс. тонн, или на 32%. Также он на 12% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

В ноябре перевалено 808 тыс. тонн экспортных грузов, 301 тыс. тонн составил импорт, 211 тыс. тонн - транзит. За месяц обработано 19,24 тыс. полувагонов, принято и отправлено 18 судов, 11 из которых типа Capesize.

Больше всего в прошлом месяце госпредприятием было обработано руды - 776 тыс. тонн. Также перегружено 153 тыс. тонн импортного коксующегося угля и 142 тыс. тонн энергетического угля для ПАО "Центрэнерго" и 32 тыс. тонн зерновых и продуктов их переработки.

Как сообщалось, "Южный" к середине октября текущего года перевалил 11,68 млн тонн грузов и выполнил годовой план предприятия на 77 дней раньше срока.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163138
 
 
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