 Порт "Южный" увеличил перевалку грузов в ноябре на 12%

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию порта, передает БизнесЦензор.

В ноябре госсстивидор порта "Пивденный" обработал 1,32 млн тонн грузов. Этот результат превысил плановые показатели на 320 тыс. тонн, или на 32%. Также он на 12% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

В ноябре перевалено 808 тыс. тонн экспортных грузов, 301 тыс. тонн составил импорт, 211 тыс. тонн - транзит. За месяц обработано 19,24 тыс. полувагонов, принято и отправлено 18 судов, 11 из которых типа Capesize.

Больше всего в прошлом месяце госпредприятием было обработано руды - 776 тыс. тонн. Также перегружено 153 тыс. тонн импортного коксующегося угля и 142 тыс. тонн энергетического угля для ПАО "Центрэнерго" и 32 тыс. тонн зерновых и продуктов их переработки.

Как сообщалось, "Южный" к середине октября текущего года перевалил 11,68 млн тонн грузов и выполнил годовой план предприятия на 77 дней раньше срока.