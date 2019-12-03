 Зеленский подписал закон об использовании земель обороны для аэронавигации

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, земли обороны могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, по согласованию условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны Украины.

"Принятие закона будет способствовать созданию более тесного взаимодействия подразделений объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины и подразделений Министерства обороны в части организации использования воздушного пространства как в мирное время, так и в особый период", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0855 "Об использовании земель обороны" о повышении эффективности использования выделенных земельных участков 14 ноября.

Как пояснил руководитель Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак, это позволит "Украэроруху" не согласовывать размещение аэронавигационных объектов, необходимых для обеспечения безопасности полетов, с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти, как это было раньше. Это значительно упростит процесс расширения сети средств связи, навигации и наблюдения, что будет способствовать развитию инфраструктуры национальной аэронавигационной системы Украины.