 Рада одобрила законопроект об усилении контроля за уплатой налогов

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1209-1 в первом чтении проголосовали 250 народных депутатов.

Законопроектом предлагается внести изменения в двенадцати законодательных актов.

В частности, изменения в закон "О таможенном тарифе" предусматривают установление ставки пошлины в размере 1,8 евро за 1 кг на содержащие табак изделия для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением. Также вводится обязательное использование программных регистраторов расчетных операций в точках продажи алкоголя и табачных изделий.

Также законопроектом предложено предоставить Кабмину полномочия устанавливать порядок отчисления в госбюджет части чистой прибыли обществами, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства и дочерних компаний госпредприятий, а также механизмы за невыплату дивидендов такими компаниями.

Среди прочего, в законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" предлагается привести в соответствие с действующим законодательством названий центральных органов исполнительной власти, осуществляющих администрирование ЕСВ, а также уточнить порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу и внести изменения в размер штрафных санкций за нарушение требований закона.

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В законе "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" планируется уточнить формулу расчета удельного веса стоимости реализованных сельскохозяйственных товаров, при достижении которой у сельскохозяйственного товаропроизводителя возникает право на получение бюджетной дотации.

В законе "О судебном сборе" предложено установить максимальную величину ставки судебного сбора по представлению в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда.

Проектом также предлагается внести изменения в 63 законодательных акта, которыми предусматривается согласовать вопрос распределения полномочий между органами налоговой и органами таможенной службы и которыми будет определено, что контролирующий орган - это орган, который определен Налоговым кодексом.

Проектом также предлагается более точно определить механизм администрирования и механизм обжалования решений по доначислению по ЕСВ.