 Shell прекратит добычу на месторождении Brent, которое дало название марке нефти

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Британско-нидерландская Royal Dutch Shell Plc в 2020 году, как ожидается, полностью прекратит добычу на месторождении Brent в Северном море на фоне тенденции к переходу отрасли на более мелкие месторождения.

Месторождение принесло Shell, его партнеру Exxon Mobil Corp. и британскому правительству миллиарды долларов. Оно было открыто в 1971 году и получило свое название в честь черной казарки (brent goose), водоплавающей птицы семейства утиных.

В конце 1980-х нефть Brent стала эталонным сортом, по которому формировалось и до сих пор формируется ценообразование для большинства других нефтяных сортов.

"Роль, которую она играла, была краеугольным камнем для отрасли на протяжении более 40 лет", - сказал вице-президент Royal Dutch Shell по разведке и добыче и директор по операциям компании в Великобритании Стив Фимистер.

В 1982 году добыча Brent достигла пиковых значений: на месторождении добывалось более 500 тыс. баррелей в сутки, что было достаточно для того, чтобы снабдить энергией больше половины домов в Великобритании в течение года.

Между тем с начала нынешнего столетия объем добычи нефти в Северном море стал снижаться, частично в связи с тем, что она была слишком дорогой, чтобы конкурировать с другими регионами.