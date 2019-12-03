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 Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Крупнейшие розничные сети АЗС 3 декабря повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5-10 копеек за литр, после чего средняя по стране розничная цена сжиженного газа выросла до 12,20 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" подняла цены на 4-5 копеек – до 11,48-11,55 грн/л.

В сети WOG автогаз подорожал на 7 копеек – до 12,91 грн/л. На станциях Shell цены выросли на 20 коп. за литр.

Также цены выросли на AMIC, BVS, Chipo, "БРСМ-Нафта", Marshal Mango и Motto.

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Как сообщалось, средняя цена автогаза в сетях АЗС за неделю 22–29 ноября выросла на 45 копеек за литр – до 12,13 грн/л.

Оптовые цены сжиженного газа с начала ноября увеличились на 10% – до 19,84 тыс. грн за тонну. Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом "Сибур".

Кроме того, в начале ноября наблюдалось снижение объема импортных поставок автогаза. Так за 1-20 ноября по железной дороге в Украину поступило 68 тыс. тонн топлива против 81 тыс. тонн за 1-20 октября.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163118
 
 
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