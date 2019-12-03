 Украина сократила импорт газа до минимума

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В целом импорт в первый день зимы составил 3,596 млн куб. м. Он осуществлялся по двум направлениям - Словакия (2,94 млн куб. м) и Польша (0,655 млн куб. м), тогда как со стороны Венгрии он был полностью приостановлен.

Бронирование газотранспортных мощностей на 2-3 декабря 2019 года (Словакия – 2,92 млн куб. м, Польша – 0,999 млн куб. м, Венгрия – 0 млн куб. м) незначительно превышает импорт 1 декабря.

Столь значительное сокращение импорта связано с накопленными в подземных хранилищах страны значительными запасами газа (20,7 млрд куб. м на 1 декабря) и теплым ноябрем, когда из ПХГ был поднят всего 1 млрд куб. м.

Как сообщалось, Украина в январе-ноябре 2019 года увеличила импорт природного газа на 38,1% (на 3 млрд 854,2 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 13 млрд 966,9 млн куб. м.

В частности, среднесуточный импорт в январе составил 8 млн куб. м, феврале – 23,8 млн куб. м, марте – 20,5 млн куб. м, апреле – 29,3 млн куб. м, мае – 49,9 млн куб. м, июне – 55,4 млн куб. м, июле – 63 млн куб. м, августе – 64,8 млн куб. м, сентябре – 66,7 млн куб. м, октябре – 54,6 млн куб. м, ноябре – 22,3 млн куб. м.

Украина в 2018 году сократила импорт природного газа на 24,6% (на 3 млрд 459,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 10 млрд 590,2 млн куб. м, в том числе, со стороны Словакии за прошлый год поступило 6,459 млрд куб. м газа (-34,8% к 2017-му), Венгрии – 3 млрд 441,1 млн куб. м (+21,4%), Польши – 690,1 млн куб. м (-47,1%).

Украина уже четыре года (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.