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 "Укрпошта" запустила канал доставки посылок для украинцев из Польши

АО "Укрпошта" открывает новый канал доставки посылок за 3-6 дней с момента отправки со склада в Польше в Украину.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпошты" сообщает БизнесЦензор.

Национальный почтовый оператор совместно с партнерами - частным почтовым оператором SMART Forwarding и польской компанией InPost начали тестовые доставки международных почтовых отправлений из Польши в Украину.

"Укрпошта" стала ближе для украинцев из Польши: как для мигрантов, сезонных работников и студентов, так и для мелких предпринимателей, которые могут, находясь в Польше, выкупить и отправить товар клиентам в Украине", - заявил замгендиректора компании Александр Перцовский.

Перцовский назвал данный канал доставки "единственным официальным" из Польши в Украину.

"Он удобный, надежный, простой. Например, отправка посылки с кроссовками, одеждой и продуктами питания в заводской упаковке через поштомат InPost весом 10 кг размером до 19x38x64 см будет стоить примерно 37 злотых или около 230 грн в эквиваленте", - уточнил менеджер "Укрпошты".

Если стоимость вложений одного получателя в одной почтовой депеше не превышает таможенный лимит в 100 евро, таможенное оформление будет проводиться по упрощенному механизму.

"Пока работаем в тестовом режиме, делаем еженедельные доставки, налаживаем все процессы, чтобы сервис был максимально удобным для потребителей. Планируем вскоре увеличить частоту отправлений из Польши до 2-3 в неделю", - сказал Перцовский.

Доставляются товары весом до 30 кг без ограничения стоимости отправления.

В ближайшее время "Укрпошта" планирует запуск подобных каналов международной доставки посылок в Украину из Италии, Великобритании, Германии и тому подобное.

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Укрпошта запустила канал доставки посылок для украинцев из Польши 02
Укрпошта запустила канал доставки посылок для украинцев из Польши 03
Укрпошта запустила канал доставки посылок для украинцев из Польши 04
Укрпошта запустила канал доставки посылок для украинцев из Польши 05

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163103
 
   
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