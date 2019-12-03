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 Порошенко продал компании сына 10% акций "Международного инвестиционного банка"

Пятый президент Украины Петр Порошенко 22 ноября 2019 года продал пакет акций Международного инвестиционного банка (МИБ, Киев) в размере 9,9174% ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), бенефициаром которой является его сын Алексей Порошенко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, после заключения договора купли-продажи акций доля прямого участия Порошенко в уставном капитале МИБ достигла 0%.

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 января 2019 года, помимо прямого участия в уставном капитале МИБ, Порошенко также владел 50,0826% опосредованно.

Крупнейшими акционерами банка также являлись Игорь Кононенко – 14,94%, Олег Гладковский и Олег Зимин – по 9,908% у каждого, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин – 2,5994% и 2,5984% соответственно, А. Порошенко – 0,006110%, Юлия Гладковская - 0,000001%.

Как сообщалось, Международный инвестиционный банк зарегистрирован в марте 2008 года.

Согласно данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 октября 2019 года МИБ занимал 30-е место (3,929 млн грн) среди 76 действовавших банков.

Пятый президент Украины Порошенко в декларации от 20 мая 2019 года указывал себя бенефициарным владельцем ООО "ЦЕКК" и оставался им, как минимум, до 1 октября. По состоянию на 6 ноября, согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, бенефициаром компании уже указан его сын – А.Порошенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163098
 
 
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