 Европейский инвестиционный банк запустил кредитование украинских агропредприятий на 400 миллионов евро

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Кредит ЕИБ будет предоставлен через финансовых посредников частного и государственного секторов. Он также будет поддержан ЕС и Великобританией через общую сумму гранта 5,5 млн евро на услуги технической помощи.

Потенциальными участникам проекта ЕИБ называет поставщиков сырья, фермеров, переработчиков, операторов хранения и логистики, а также лаборатории, исследовательские и образовательные учреждения и др.

Цель проекта - наладить агропроизводственные цепочки поставок по зерновым и масличным культурам, аквакультуре и рыболовству, поскольку эти отрасли определены как наиболее подходящие для удовлетворения внутреннего спроса на качественную продукцию и повышения конкурентоспособности сектора, его экспорта в ЕС в глобальном масштабе.

ЕИБ объявил о начале сотрудничества с Украиной по проекту на 400 млн евро в 2015 году. С того времени состоялся ряд переговоров по определению структуры, технических исполнителей, модели предоставления финансирования.