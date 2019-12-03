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 Европейский инвестиционный банк запустил кредитование украинских агропредприятий на 400 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк запустил проект на 400 млн евро по предоставлению долгосрочного финансирования малых и средних предприятий агропромышленного сектора Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Кредит ЕИБ будет предоставлен через финансовых посредников частного и государственного секторов. Он также будет поддержан ЕС и Великобританией через общую сумму гранта 5,5 млн евро на услуги технической помощи.

Потенциальными участникам проекта ЕИБ называет поставщиков сырья, фермеров, переработчиков, операторов хранения и логистики, а также лаборатории, исследовательские и образовательные учреждения и др.

Цель проекта - наладить агропроизводственные цепочки поставок по зерновым и масличным культурам, аквакультуре и рыболовству, поскольку эти отрасли определены как наиболее подходящие для удовлетворения внутреннего спроса на качественную продукцию и повышения конкурентоспособности сектора, его экспорта в ЕС в глобальном масштабе.

ЕИБ объявил о начале сотрудничества с Украиной по проекту на 400 млн евро в 2015 году. С того времени состоялся ряд переговоров по определению структуры, технических исполнителей, модели предоставления финансирования.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163091
 
 
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