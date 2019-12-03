 Под дома руководства Нацбанка пришли "активисты" и журналисты "1+1" Коломойского, – СМИ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В понедельник протестующие на въезде в поселок, где проживает Яков Смолий, установили палатку и организовали митинг, оказывая психологическое давление на всех жителей. Якобы получили разрешение от сельсовета на бессрочную акцию протеста", - сказал собеседник агентству.

По его словам, в 7.00 во вторник к дому Рожковой прибыли 10 протестующих с большими плакатами, включили громкоговоритель и разбудили соседей. "Вызвали полицию. Протестующие ушли до того, как приехали правоохранительные органы", - сказал собеседник.

Кроме того, по его словам, в 19:30 понедельника съемочная группа телеканала "1+1" вошла в подъезд, где проживает дочь Смолия с семьей. "Вызвали полицию. Съемочная группа ушла до того, как приехали правоохранительные органы", - добавил он.

Другой источник в правительстве Украины сообщил, что о происходящем проинформирован ряд посольств и представительства международных финансовых организаций.

"Это продолжение террора и давления организаторами и заказчиками протестов", - прокомментировали агентству указанные события в пресс-службе НБУ.

Как сообщалось, акцию протеста "Остановим коррупцию в НБУ" инициировала общественная организация "Стоп коррупция". Активисты требуют привлечь к ответственности Смолия и Рожкову за якобы покрытие коррупционных схем в центробанке.

Правление НБУ на минувшей неделе заявило о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятора в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и попытках вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – сообщается в обращении правления НБУ.

Как сообщал БизнесЦензор, в понедельник, 2 декабря, митингующие под стенами Национального банка Украины, которые в полдень в пятницу приостановили протестную акцию, вновь собрались у входа в центробанк на ул. Институтсткой.

Как сообщалось, ранее митингующие под Национальным банком Украины люди, в том числе сотрудники предприятий олигарха Игоря Коломойского, ворвались в зону холла здания, но дальше не проникли благодаря действиям полиции.

Напомним, на минувшей неделе Игорь Коломойский заявил, что работники подконтрольного олигарху "Никопольского завода ферросплавов", которые третий месяц митингуют возле центрального офиса "Приватбанка" в Днепре, могут зайти в здание.

"Если "Приватбанк" продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в "Приватбанк", - пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие могут штурмовать банк.

Олигарх также уверен, что вернет себе "Приватбанк" в ближайшее время.

"Международный валютный фонд знает, что "Приватбанк" будет возвращен (мне) в ближайшее время", – сказал Коломойский.

С конца сентября сотрудники "Никопольского завода ферросплавов" митингуют возле главного офиса "Приватбанка" в городе Днепр.

Как следует из сообщений прессы, работники протестуют против невыплаты им заработной платы. Руководство завода объясняет это выплатой 21 млн грн долга перед НБУ, по которому предприятие было поручителем.

В то же время в Нацбанке указывают, что эти средства были выплачены в рамках выполнения мирового соглашения по инициативе руководства завода. Кроме того, после этого "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) инициировал еще одно мировое соглашение по долгу перед НБУ.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с.Гореничи был сожжен в ночь на вторник в результате поджога. На месте пожара полиция нашла зажигательную ракету. Гонтарева заявила, что за поджогом ее дома в Киеве стоит Игорь Коломойский. Коломойский ответил, что будет судиться с Гонтаревой.

Коломойский в своих интервью неоднократно обещал добиться "наказания" для Гонтаревой.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.