 Viber и Mastercard запустили в Украине денежные переводы через мессенджер

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас пользователи передают друг другу номер карты. Это не очень удобно, долго и не всегда безопасно... Мы полагаем, что основная ценность этого сервиса - в том, что 96% пользователей в Украине пользуется Viber. Это значит, что пользователь смартфона не должен устанавливать сторонние приложения, все транзакции зашифрованы, все сообщения о переводе денег посылаются только адресату, данные о транзакциях не хранятся на наших серверах", - сообщил директор по развитию бизнеса Viber в странах СНГ, Центрально-Восточной Европе, странах Ближнего востока и Северной Африки Атанас Райков журналистам во вторник.

По его словам, для перевода средств не нужно вводить номер карты получателя - достаточно, что получатель был среди контактов Viber или знать его номер телефона. Перевести деньги в Viber могут держатели карт любого украинского банка, пользующиеся мессенджером, зарегистрированным на номер украинского мобильного оператора.

Ранее в этом году сервис был запущен в Венгрии. Украина стала второй страной, где доступен Мoneytou. В дальнейшем география сервиса расширится и на другие страны Европы, в частности на Румынию, Сербию и Болгарию.

В сервис Мoneytou интегрирована технология МasterCard Send и цифровой "кошелек" Мasterpass, к которому можно подключить платежные карты любых украинских банков разных платежных систем.

Если пользователь уже имеет цифровой "кошелек" Masterpass, который зарегистрирован на тот же номер телефона, что и приложение Viber, после подтверждения сервис автоматически предоставит доступ к карте в "кошельке".

Создать цифровой "кошелек" как получатель, так и отправитель могут непосредственно в мобильном приложении Viber. При этом комиссия составляет 5 грн + 1% от суммы перевода. Максимальная сумма одного перевода – 14,900 тыс. грн.

По данным Mastercard, технология Mastercard Send зарегистрирована НБУ и соответствует всем лицензионным правилам компании и стандартам безопасности РCI Dss (Payment Card Industry Data Security Standard), разработанным Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (Рауment Card industry Security Standards Council, PCI SSC), которая основана международными платежными системами Visa, Masterсard, American Express, JCB и Discover.