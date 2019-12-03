 Украина за 11 месяцев увеличила транзит газа на 2,9%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно расчетам агентства, в том числе транзит газа через страну в Европу за 11 месяцев составил 78 млрд 960,2 млн куб. м (+3,1% к январю-ноябрю-2018), в Молдову – 2 млрд 533,7 млн куб. м (-0,9%).

По итогам ноября-2019 транзит газа возрос на 15,4% (на 1,095 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 8 млрд 197,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через Украину в Европу составил 7 млрд 910,3 млн куб. м (+16,8%), Молдову – 286,9 млн куб. м (-13,1%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017 году), Молдову - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.