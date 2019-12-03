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Все про:вор в законе (2) законопроект (788) Зеленский (486)

 Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности "воров в законе"

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект об уголовной ответственности "воров в законе".

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

В Раду внесен проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", предусматривающий уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе".

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и тому подобное.

Как отмечается в пояснительной записке, обеспечение политической и экономической стабильности требует существенных изменений в правоохранительной политике по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и публичной безопасности Украины.

"Организованная преступность и лица, осуществляющие такую организацию и руководство – "воры в законе", формируют в Украине типичную для стран бывшего СССР преступную среду. Для нее характерны: наличие жесткого кодекса поведения, устойчивых криминальных традиций, а также высокий уровень организованности, иерархичности, закрытости и конспиративности", - говорится в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163079
 
 
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