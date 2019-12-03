 Экспресс в аэропорт "Борисполь" перевез за год почти 1 миллионов пассажиров

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"За первый год работы он совершил около 10 тыс. рейсов и перевез почти 1 миллион пассажиров", - отметил Евгений Кравцов.

Рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре 2019 года - 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно. Наибольшей популярностью пользуются рейсы № 842 Киев - Борисполь в 17:50 и № 845 Борисполь - Киев в 19:17.

Компания планирует и в дальнейшем развивать этот проект. Сейчас железнодорожники завершают реконструкцию станции "Выдубичи", где будет построена остановочная платформа для экспресса.

За сутки экспрессы осуществляют 57 рейсов и перевозят 2,5 тыс. пассажиров.

Курсирование поездов Kyiv Boryspil Express в регулярном режиме началось 30 ноября 2018.