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 Дата газовых переговоров не определена, – Минэнерго РФ

Дата переговоров по газовым вопросам между РФ и Украиной не определена, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"(Дата) еще дата не оговорена, поскольку идет продолжение работы между компаниями", - сказал он.

Комментируя информацию о том, что Украина предлагала провести эти переговоры 5 декабря, Новак сказал: "Если к этому времени готовы будут компании, мы готовы и пятого провести встречу. Вопрос в том, что должны отработать специалисты".

Он также отметил, что стороны пока не договорились, в каком месте может быть проведена встреча по газовым вопросам.

Напомним, Киев, Берлин, Париж и Москва подтвердили участие лидеров четырех государств в "нормандском" саммите 9 декабря в столице Франции.

Владимир Зеленский заявлял, что намерен обсудить на переговорах освобождение заложников, восстановление контроля над границей, "сроки прекращения войны" и местные выборы в ОРДЛО.

Как сообщалось, ранее Министерства энергетики Украины и РФ сообщили о прошедших в Вене 28 ноября двухсторонних газовых переговорах министров Алексея Оржеля и Александра Новака.

Переговоры прошли после телефонного звонка между Путиным и Зеленским, который состоялся в понедельник и в ходе которого в том числе обсуждалось будущее транзитного контракта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163060
 
 
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