 Суд разрешил арестовать Жеваго, он объявлен в международный розыск

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины сообщает БизнесЦензор.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - сообщает прокуратура.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.