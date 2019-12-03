[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 23.81 26.13
 Коррупция
  2311  5
Все про:Жеваго (164) суд (2054)

 Суд разрешил арестовать Жеваго, он объявлен в международный розыск

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины сообщает БизнесЦензор.

"В связи с систематической неявкой в орган предварительного расследования он объявлен в международный розыск и следственным судьей предоставлено разрешение на его задержание", - сообщает прокуратура.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как сообщалось, в начале августа Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу, а в начале октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163053
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Естественно! А где ему еще лечиться? Только за границей! Там лекарства и врачи подороже. Заодно и воды сельтерской попить можно. Ее много. Поэтому долго пить придется. Лет пять. Не меньше.
 показать весь комментарий
 
А че у нас такое избирательное правосудие? А как же Коломойский? Тут надо или крестик снять или штаны одеть....
 показать весь комментарий
 
Никто ни его ни кого другого не посадит. Все это пиар-акции, как и при Порошенко. Тогда тоже арестовывали, но никого не посадили. Одного даже на кровати несли.
 показать весь комментарий
 
Занесет Бене денег, все будет нормально.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР ГБР Донбасс Зеленский Кабмин правоохранительные органы Разумков Дмитрий Россия Труба
 
 
 
 
 
 вверх