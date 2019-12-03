 В Сумской области 58 тысяч домовладений получили монетизированные льготы на газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Сумыгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"С октября 2019 года льготы на газ монетизированы. В связи с этим, средства государственной помощи получают льготники, а не газоснабжающие компании. Поэтому сейчас льготникам необходимо оплачивать 100% суммы, указанной в счете за газ", - сообщает компания.

После монетизации льгот платеж за потребленный природный газ начисляется в полном объеме без учета скидки, которая предоставляется льготнику.

Средства за льготы потребители газа получают двумя способами. В отопительном периоде 2019 -2020 годов среди потребителей природного газа Сумской области 2,3 тысячи льготников получат средства государственной помощи наличными на руки, 56,4 тысяч - в безналичной форме на счета в "Ощадбанке".

"Сумыгаз Сбыт" напоминает, что в случае получения наличных, льготник должен уплатить потребленные услуги полностью. Другие льготники платят, как и раньше, часть платежа, а сумму льготы за них перечислит поставщику газа AT "Ощадбанк".

При этом банк информирует потребителя об этой оплату sms-сообщением и не удерживает комиссию за эту операцию. Остальные платежа за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно.

"Если льготник получил помощь наличными, то должен самостоятельно полностью рассчитаться за потребленный газ, выбрав для этого удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которую устанавливает выбранное финансовое учреждение или сервис", - сообщает "Сумыгаз Сбыт".

За предоставление и расчет льгот отвечают органы соцзащиты - УТСЗН.

"Чтобы не стать заложником долгов и получать государственную помощь, каждый потребитель природного газа Сумской области может в режиме онлайн проверять и контролировать состояние счета в Личном кабинете на сайте 104.ua", - сообщает компания.