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 Коррупция
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 Подозреваемый в контрабанде Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 миллионов (обновлено)

Одесский бизнесмен Вадим Альперин вышел из следственного изолятора, в котором находился с 29 ноября.

Об этом он сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Смотрю, давно у вас свежих новостей обо мне не было. Решил подкинуть. С первым снегом, Киев! Вдохнуть полной грудью морозный воздух свободы, особенно приятно! Спасибо всем, кто ждал", - написал Альперин вечером 2 декабря.

По словам адвоката подозреваемого Андрея Федура, за Альперина был внесен определенный судом залог, передают Українські новини.

По словам юриста, залог внес не сам Альперин, не уточнив информацию о залогодателе.

Как писал БизнесЦензор, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал Альперину меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в размере 70 млн грн.  Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять Альперина под стражу с залогом 280 млн грн.

27 ноября сотрудники НАБУ задержали одесского контрабандиста Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру. Перед этим президент Владимир Зеленский лично пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет задержать Альперина.

26 ноября НАБУ задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн.

Напомним, в конце октября 2017 года ГФС сообщила об аресте на депозитных счетах Киевской таможни 450 млн грн в рамках расследования уголовного производства по факту минимизации уплаты таможенных платежей рядом предприятий-импортеров.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров с участием отдельных должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы, которые были кардинально ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса.

Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Тогда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что одесский контрабандист Вадим Альперин пытался дать взятку одному из руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за отмену ареста 450 млн грн.

В начале декабря 2017 года Печерский районный суд арестовал Вадима Альперина, которого подозревают в попытке подкупить сотрудника Национального антикоррупционного бюро, на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн. Альперин внес залог и вышел на свободу, а затем с помощью решения суда вернул себе внесенные в качестве залога средства.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163042
 
 
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Надо проводить отдельное жесткое расследование против тех, кто вносит залоги для этих людей.
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