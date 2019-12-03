 В Британии рассмотрят коллективный иск 90 тысяч автовладельцев к Volkswagen

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

В 2015 году автопроизводитель VW признал, что в 11 млн автомобилей по всему миру, в том числе в 1,2 млн машин в Великобритании, было установлено программное обеспечение, позволяющее манипулировать данными экологических тестов.

Ожидается, что в ближайшие две недели в Высоком суде в Лондоне пройдет ряд слушаний, на которых будет установлено, использовал ли VW манипуляции с программным обеспечением с целью обойти законодательство в области допустимого уровня загрязнения воздуха.

Конкретно суд должен будет принять решение о том, являлось ли использованное компанией Volkswagen программное обеспечение так называемым "отключающим устройством" (defeat device), фальсифицирующим уровень выбросов выхлопных газов или занижающим данные по нему, а также должен ли британский суд учитывать решение германского регулятора о том, что данное ПО является таким устройством.

С точки зрения истцов, моторы автомобилей VW были "оптимизированы" таким образом, что показания об уровне вредных веществ в выхлопных газах во время тестов были ниже, чем в реальной жизни, что является явным обманом. В свою очередь, представители автоконцерна настаивают на том, что владельцы автомобилей не понесли никакого ущерба от этой манипуляции.

В Германии сегодня также идет рассмотрение прецедентного группового иска к автомобильному концерну в связи с "дизельгейтом", в ходе которого должно быть установлено, в какой мере VW несет ответственность перед примерно 470 тысячами автовладельцев. Истцом при этом выступает Федеральное объединение центров защиты прав потребителей.

На сегодняшний день дизельный скандал уже обошелся концерну Volkswagen в 30 миллиардов евро. Эти деньги пошли на выплату штрафов, компенсации ущерба и оплаты расходов, связанных с ведением судебных разбирательств, в первую очередь в США.