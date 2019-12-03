 В ОПЕК указали на окончание "золотого века" добычи сланцевой нефти в США

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Представители стран-участниц нефтяного картеля считают, что в 2020 году показатели роста добычи сланцевой нефти в США замедлятся в сравнении с предыдущим периодом и существенно снизятся по сравнению с 2018 годом.

Как отмечает агентство, в сентябре добыча нефти в США достигла почти 17,5 млн барр./сутки, что на 1,3 млн барр./сутки больше, чем годом ранее. Объемы добычи сланцевой нефти, согласно Bloomberg, в начале 2020 года будут расти, а затем постепенно начнут снижаться.

Агентство отмечает, что нефтяные трейдеры и главы компаний не согласны с такими прогнозами. По предположениям Vitol Group, одного из крупнейших трейдеров в мире, добыча нефти в США за год (декабрь 2019–2020 года) увеличится на 700 тыс. барр./сутки (в прошлом году за тот же период рост составил 1,1 млн барр./сутки).

Исполнительный директор Vitol Рассел Харди заявил Bloomberg, что, несмотря на то что текущем квартале этого года производство нефти в США сильно растет, а в первой половине 2020-го на рынке появятся ее дополнительные объемы из стран, не входящих в ОПЕК, в частности из Норвегии, Бразилии и Гайаны.

Собственные оценки группы ОПЕК показывают, что, если страны картеля продолжат добывать столько же, сколько за последние пару месяцев — примерно 29,9 млн баррелей в день, рост поставок составит примерно на 200 тыс. баррелей больше, чем в среднем потребует мировой рынок в следующем году. Избыток добычи придется на первое полугодие, когда, по оценкам ОПЕК, необходимо будет добывать 29 млн баррелей в день, чтобы предотвратить наращивание запасов нефти.

Несмотря на это, как сообщает Bloomberg, независимые компании испытывают трудности и заявляют о сокращении расходов. Агентство предполагает, что более крупные игроки, как ExxonMobil и Royal Dutch Shell, нарастят добычу в Техасе и Нью-Мехико.