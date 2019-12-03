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Все про:пошлина (429) США (2471) Франция (272)

 США пригрозили Франции пошлинами за цифровой налог для Google и Apple

Правительство США заявило, что может ввести штрафные пошлины до 100% на импортируемое французское шампанское, сумки, сыр и другие товары на сумму 2,4 млрд. долл. после того, как в Вашингтоне пришли к выводу, что новый налог на цифровые услуги во Франции может нанести вред технологическим компаниям США.

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

Офис представителя президента США на международных торговых переговорах заявил, что его расследование продемонстрировало, что введенный французский налог "несовместим с принципами международной налоговой политики и является необычайно обременительным для американских компаний", включая Google Alphabet, Facebook, Apple и Amazon.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что правительство США также рассматривает вопрос о том, стоит ли начинать подобные расследования введения налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

"Офис сосредоточен на противодействии растущему протекционизму стран-членов ЕС, который несправедливо нацелен на американские компании, или с помощью налогов на цифровые услуги, или других усилий, нацеленных на ведущие американские компании, предоставляющие цифровые услуги".

Торговое агентство США заявило, что планирует собрать комментарии от общественности относительно предложенного тарифного списка до 14 января, а также провести публичные слушания 7 января. Дата вступления в силу предлагаемых 100% пошлин пока не указывается.

В список могут попасть некоторые продукты, которые ранее были освобождены от 25% пошлин, введенных Соединенными Штатами в отношении спорных субсидий для авиапромышленности, включая игристые вина, сумки и средства для макияжа – товары, которые сильно ударили бы по французскому гиганту предметов роскоши LVMH и производителю косметики L'Oreal.

Выводы торгового агентства США получили одобрение со стороны американских законодателей и технологических групп США.

"Французский налог на цифровые услуги является необоснованным, протекционистским и дискриминационным", – говорится в совместном заявлении сенаторов Чарльза Грассли и Рона Уидена, членов финансового комитете Сената от республиканской и демократической партии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3163032
 
 
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