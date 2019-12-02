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 Власти Японии выкупят частный остров за $150 миллионов для военных учений

Правительство Японии согласилось выкупить из частной собственности необитаемый остров у юго-западного побережья за $146 млн для военных учений.

Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихидэ Суга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В заявлении представителя японского правительства говорится, что договоренность о покупке острова Магэсима, принадлежащего префектуре Кагосима, достигнута в минувшую пятницу "после обсуждений между министерством обороны и застройщиком, которому принадлежит значительная часть острова".

В заявлении отмечается, что на острове в ближайшее время будет построен объект для военных учений США.

В настоящее время тренировки ВВС США проходят на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио. Вашингтон потребовал изменить место учений в связи с тем, что Иводзима находится слишком далеко от военной базы США в городе Ивакуни префектуры Ямагути.

Ранее в этом году в МИД Японии выразили убежденность, что присутствие американских войск положительно сказывается на безопасности в регионе.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3162988
 
 
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